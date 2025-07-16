Tokat'ta tabancanın ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Beykaya köyünde yaşayan Zeki Akbulut (59) ruhsatsız tabancasını kontrol ettiği sırada tabanca ateş aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Akbulut'un cesedi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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