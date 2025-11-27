Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çevre etkinliğinde 1 saatte 1,4 ton atık toplandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen çevre etkinliğinde 1 saatte 1,4 ton atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 19:57 Güncelleme: 27.11.2025 - 19:57
        Tokat'ta çevre etkinliğinde 1 saatte 1,4 ton atık toplandı
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen çevre etkinliğinde 1 saatte 1,4 ton atık toplandı.

        Erbaa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliğiyle Küçük Yayla mevkisinde atık toplama etkinliği düzenledi.

        Çevre etkinliğine, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri de destek verdi.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikte 1 saatte 1,4 ton atık toplandı. En fazla atık toplayan öğrenciler ödüllendirildi.

        Karagöl, yaptığı açıklamada, "Avrupa Atık Azaltım Haftası ile ülkemizde hayata geçirilen sıfır atık çalışmalarına biz de katkı sunmak istedik. Geçmişimizin bize bıraktığı mirası biz de geleceğe aynı şekilde bırakmak istiyoruz. Erbaa'nın çok güzel bir noktasında Küçük Yayla'da bu etkinliği düzenledik. Erbaa'nın programlarını, festivallerini yaptığımız bu nadide bölge kentimiz için çok kıymetli." diye konuştu.

        Sıfır atık konusunun gelecek nesiller için önemine vurgu yapan Karagöl, "Bir de olayın ekonomik boyutu var. Geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve sürdürülebilir hale getirilmesi çok kıymetli. Tasarrufa geri dönüşümle başlamak gerektiğini düşünüyorum. Gelecek nesillerin güzel bir şekilde yaşaması için bu kazanımlar da çok önemli. Ben bu açıdan da yapılan çalışmaları çok kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

