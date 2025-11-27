Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de toplumsal katkı ve sosyal inovasyon çalıştayı düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) toplumsal katkı ve sosyal inovasyon çalıştayı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:14
        TOGÜ'de toplumsal katkı ve sosyal inovasyon çalıştayı düzenlendi
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) toplumsal katkı ve sosyal inovasyon çalıştayı yapıldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü tarafından, Anadolu’nun ilk Türk-İslam üniversitesi olarak kabul edilen tarihi Yağıbasan Medresesi'nde "Birlikte Düşün, Birlikte Değiştir" temasıyla toplumsal katkı ve sosyal inovasyon çalıştayı düzenlendi.

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Uğur Akın, Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörü Prof. Dr. Mihriban Coşkun Arslan, akademisyenler, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, yaptığı konuşmada, "Üniversitemiz yalnızca akademik üretim yapan bir kurum değil, aynı zamanda bilgisini toplumla paylaşmayı öncelik edinen bir yapıdır. Sağlıktan tarıma, kültür-sanattan eğitime uzanan birçok alanda yürüttüğümüz projelerle topluma dokunuyoruz. Bugünkü çalıştay da bu misyonumuzun önemli bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

