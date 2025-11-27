Tokat'ta devrilen kamyonetteki 6 kişi yaralandı
Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
E.A. (20) idaresindeki 60 AGC 442 plakalı kamyonet, Tokat-Almus kara yolu Gazi Osman Paşa köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki H.A (52), T.A. (42), R.A. (36), M.Y. (43) ve F.Y. (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
