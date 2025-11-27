Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta devrilen kamyonetteki 6 kişi yaralandı

        Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 20:16 Güncelleme: 27.11.2025 - 20:16
        Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        E.A. (20) idaresindeki 60 AGC 442 plakalı kamyonet, Tokat-Almus kara yolu Gazi Osman Paşa köyü yakınlarında devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki H.A (52), T.A. (42), R.A. (36), M.Y. (43) ve F.Y. (19) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

