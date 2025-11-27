Almus Kaymakamı Çömen, Alan köyünü ziyaret etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Alan köyüne ziyarette bulundu.

Kaymakam Çömen, Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem ve Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile birlikte Alan köyüne gitti.

Çömen ve beraberindekiler, 2025 yılı içerisinde KÖYDES Projesi kapsamında Alan köyünde yapımı tamamlanan projeleri yerinde inceledi.

‎Çömen, "Ulaşım konforunu ve güvenliğini artıracak bu hizmetin köy halkımız için hayırlı olmasını temenni eder, çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür ederim." dedi.