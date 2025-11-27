Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus Kaymakamı Çömen, Alan köyünü ziyaret etti

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Alan köyüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 20:48 Güncelleme: 27.11.2025 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus Kaymakamı Çömen, Alan köyünü ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Alan köyüne ziyarette bulundu.

        Kaymakam Çömen, Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem ve Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile birlikte Alan köyüne gitti.

        Çömen ve beraberindekiler, 2025 yılı içerisinde KÖYDES Projesi kapsamında Alan köyünde yapımı tamamlanan projeleri yerinde inceledi.

        ‎Çömen, "Ulaşım konforunu ve güvenliğini artıracak bu hizmetin köy halkımız için hayırlı olmasını temenni eder, çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Tokat'ta devrilen kamyonetteki 6 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen kamyonetteki 6 kişi yaralandı
        Tokat'ta çevre etkinliğinde 1 saatte 1,4 ton atık toplandı
        Tokat'ta çevre etkinliğinde 1 saatte 1,4 ton atık toplandı
        Yayladan 1 saatte 1,4 ton atık toplandı
        Yayladan 1 saatte 1,4 ton atık toplandı
        TOGÜ'de toplumsal katkı ve sosyal inovasyon çalıştayı düzenlendi
        TOGÜ'de toplumsal katkı ve sosyal inovasyon çalıştayı düzenlendi
        "Merdo" adını verdiği tilki ve ailesini elleriyle besliyor
        "Merdo" adını verdiği tilki ve ailesini elleriyle besliyor
        Tokat'ta kaçak kazı operasyonunda 3 gözaltı
        Tokat'ta kaçak kazı operasyonunda 3 gözaltı