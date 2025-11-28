Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta zabıta ekipleri restoranları denetledi

        Tokat'ta zabıta ekiplerince restoranlar denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:10 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:10
        Tokat'ta zabıta ekipleri restoranları denetledi
        Tokat'ta zabıta ekiplerince restoranlar denetlendi.

        Tokat Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğünün, şehir genelinde vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini yoğunlaştırdığı bildirildi.

        Son kontrollerde özellikle dürümcüler başta olmak üzere restoranların hijyen koşulları, ruhsat durumları ve ürün uygunluklarının detaylı şekilde incelendiği anlatılan açıklamada, işletmelerin mutfak bölümlerinde temizlik seviyesine, gıdaların saklanma koşullarına, hazırlık tezgâhlarına ve kullanılan malzemenin uygunluğuna bakan ekiplerin, personelin hijyen kurallarına uyumunu da incelediği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Halkımızın sağlığı için şehir genelinde gerçekleştirdiğimiz denetimleri aralıksız sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimizce işletmelerde hijyen, ruhsat ve ürün uygunluğu titizlikle incelendi. Vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimiz 7/24 devam edecek. Kurallara uyan ve hijyene dikkat eden tüm esnafımıza teşekkür ediyorum."

