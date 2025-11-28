Tokat İl Özel İdaresi, AFAD için acil durum yatakhane tırı üretiyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat İl Özel İdaresi, afet durumlarında personelin barınma ihtiyacını karşılayacak acil durum yatakhane tırı üretiyor.

İçişleri Bakanlığı ve AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığı için İl Özel İdaresi Atölyesi'nde yaklaşık 60 günde üretilen ikinci tır da olası afet durumlarında kullanılacak.

Mobil yatakhanenin eni 2,56 metre, boyu ise 16,33 metre. Toplam 14 ranza ve 28 yatak kapasitesine sahip 3 odadan oluşan mobil yatakhanedeki birinci odada 16, ikinci odada 4, üçüncü odada da 8 yatak bulunuyor.

28 kişinin barınma ihtiyacını karşılayacak tırdaki her yatakta USB girişli priz ve bireysel aydınlatma sistemi bulunuyor. Ayrıca her yatağın kenarında 30x50 santimetre boyutlarında pencere yer alıyor. Tırda 29 bin vatsaatlik güç grubu bulunuyor. Bu sistem 14 adet 600 vat güneş paneli ile destekleniyor.

İlk üretilen dorseden farklı olarak, mevcut enerji sistemine entegre edilen klima grubunun ise çalışması için ek güç kaynağına ihtiyaç duyulmuyor.

- "Afetleri iyi yönetebilmek için her zaman hazırlıklı olmak durumundayız"

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı ve AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığı için Tokat İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan tırın teslimatının kısa sürede yapılacağını söyledi. İl Özel İdaresine bağlı İşletme Müdürlüğü ekiplerinin tamamen kendi imkanlarıyla üretimi gerçekleştirdiğine işaret eden Köklü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tırımız 28 yataklı. Her odada afet esnasında personelimizin rahat şekilde barınmasını sağlayacak imkanlar sunuluyor. Biz de Özel İdare olarak barınma konteynerini üretmekten dolayı mutluyuz. Tabii afet gönlümüzün istediği bir şey değil ama maalesef biz deprem ülkesiyiz, afet ülkesiyiz. Afetleri iyi yönetebilmek için her zaman hazırlıklı olmak durumundayız. Bu hazırlık durumuna en güzel şey, en güzel durum afetten sonra çalışacak personelin hızlı hareket edebilmesini sağlayacak mekanlar üretmek. Bu mobil mekan da en önemli afet sonrası hareket kabiliyetimizi artıracak bir konteyner." Vali Köklü, "Yatak ve diğer çalışma imkanlarının sunulduğu konteynerin mobil olması, istediğimiz yere taşınıyor olabilmesi, bizim açımızdan hareket kabiliyetimizi artırıyor. İçişleri Bakanlığı ve AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığımıza teslim edeceğiz. Bu tarz imalatlarımız inşallah imkanlar ölçüsünde devam edecek." dedi.