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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yayla ama yüksekte değil, görenleri şaşırtıyor

İHA

Yayla ama yüksekte değil, görenleri şaşırtıyor

Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası ismi kadar coğrafi konumu ile dikkatini çekiyor.
Tokat'a 35 kilometre uzaklıkta, Yeşilırmak Havzası üzerinde bulunan Harami yaylasına ilgi her geçen yıl daha da artıyor. İsmi ile dikkat çeken yayla konumu itibariyle de ilk defa gezmeye gidenleri şaşırtıyor. Yayla beklenenin aksine yüksek kesimlerde değil Almus Baraj Gölü elektrik santralinin olduğu bölgede yer alıyor. Dar ve virajlı yollardan geçerek yaylanın olduğu alana inenler mavi ile yeşilin bütünleştiği manzarayla karşılaşıyor. 832 rakımlı yayla şehir hayatından biraz olsun uzaklaşmak isteyen vatandaşların gözde mekanları arasında yer alıyor.

Rakım olarak en düşük yayla
Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Harami Yaylası barajımızın alt tarafında kalan rakım olarak Almus'un en düşük yaylalarından birisi olduğunu söyledi. Yaylanın mavi ile yeşilin iç içe olan görülmeye değer bir yer olduğunu belirten Başkan Özer, “Geçen sene çok aşırı bir rağbet vardı. Bu sene de öyle olacağını düşünüyorum” dedi.

İsmini yol kesenlerden almış
Başkan Özer, yaylanın isminin nereden geldiğini anlatarak, “Eskiden hayat nerede varmış? Su kenarlarında varmış. Burada su olduğu için burada her zaman hayat olmuş. Hiçbir zaman Almus boş kalmamış. Ve tabii yaşam olunca burası da cazibe merkezi geçiş yollarından bir tanesi imiş. Eskiden bu bölgede haramiler varmış. Burası dar boğaz olduğu için haramiler yol kesermiş. İsmini oradan alıyor. Bizim yaylalarımız hep dağın tepesinde olur. Burası rakımı çok düşük. Çukurda olan bir yaylamız” diye konuştu.

İlk defa gidenler şaşkınlık yaşıyor
İşletme sahibi Çağrı Oktar ise isminden dolayı yaylayı yüksek alanda beklerken şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, “Burası oldukça rakım olarak oldukça aşağıda bir yer. Yaylamızın özelliği Yeşilırmak'ın doğuşu olduğu için suyumuz yazkış 8 derece. 3 kilometrelik bir vadi içerisinde ye alıyor, rüzgarla havanın soğuk olmasını sağlıyor. Harami Yaylası denildiğinde kalıntılar bekleyenlerde oluyor ama bu şekilde kalıntı yok açıkçası” ifadelerini kullandı.

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