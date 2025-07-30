Tokat'ta apartmanın 5'inci katından düşen bebek öldü

Olay, saat 21.45 sıralarında Kümbet Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki Buğra Apartmanı'nda meydana geldi.

2,5 yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek, 5'inci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Durumu fark eden aile fertleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AHMET BUĞRA BEBEK KURTARILAMADI

DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Ahmet Buğra bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz bebek burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.