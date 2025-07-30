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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta apartmanın 5'inci katından düşen bebek öldü | Son dakika haberleri

        Tokat'ta apartmanın 5'inci katından düşen bebek öldü

        Tokat'ta apartmanın 5'inci katında bulunan daireden beton zemine düşen 2,5 yaşındaki Ahmet Buğra bebek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 00:43 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:46
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        Apartmanın 5'inci katından düşen bebek öldü
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        Olay, saat 21.45 sıralarında Kümbet Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki Buğra Apartmanı'nda meydana geldi.

        2,5 yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek, 5'inci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Durumu fark eden aile fertleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AHMET BUĞRA BEBEK KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Ahmet Buğra bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz bebek burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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