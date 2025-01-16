Tokat'ta minibüs bariyere çarptı: 6 yaralı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
İstanbul'dan Kars'taki cenazeye gidenleri taşıyan, E.B. idaresindeki minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolu Çayırpınar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada, minibüste bulunan N.B, H.B, K.B, G.B, B.A.B. ve Ş.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Reşadiye Belediye Başkan Vekili Ferhat Ertürk, yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.