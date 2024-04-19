AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini koruyor. Yurt genelinde yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Tokat'ta dün başlayan yer hareketleri devam ederken bölgede hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. İşte, 19 Nisan Cuma son dakika depremler listesi haberimizin devamında...