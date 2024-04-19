Tokat'ta peş peşe depremler! 19 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları hız kazandı. Son iki gündür Tokat'ın Sulusaray ilçesinde peş peşe depremler meydana geliyor. Bölgede artçı ve bağımsız sarsıntılar yaşanırken vatandaşlar endişeyle "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyorlar. Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılarla bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 19 Nisan Cuma günü yaşanan depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini koruyor. Yurt genelinde yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Tokat'ta dün başlayan yer hareketleri devam ederken bölgede hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. İşte, 19 Nisan Cuma son dakika depremler listesi haberimizin devamında...
TOKAT'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER!
Tokat'ta dün başlayan deprem faaliyetleri iki gündür sürüyor. Bölgede çok sayıda deprem meydana gelirken son olarak saat 07.19'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 3.3 büyüklüğünde ve saat 07:45'te 2.2 büyüklüğünde depremler yaşandı.
YOZGAT SALLANIYOR!
Bölgede depremler devam ederken Tokat'ın yanı sıra Yozgat'ta da sarsıntı yaşanıyor. AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:56'da Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 km olarak kaydedildi.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDEN AÇIKLAMA YAPTI!
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu gece saatlerinde deprem bölgesinde yatpığı açıklamasında, "Dün (18 Nisan) saat 01.06'da 4.7 ile Tokat Sulusaray Merkezli deprem faaliyeti başlamıştı. Sonra 02.36'da 4.1 akşam üzeri 18.11'de 5.6, 21.43'de 4, 22.31 4.4 olmak üzere 4 üzerinde Sulusaray merkezli 5 deprem meydana geldi ve 41'de artçı oldu." ifadelerini kullandı.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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