Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tokat'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheliye suçüstü

        Kaçak kazı yapan 6 şüpheliye suçüstü

        Tokat'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 18:54 Güncelleme: 08.01.2026 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak kazı yapan 6 şüpheliye suçüstü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Anadolu Mirası' operasyonu kapsamında Artova ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.

        Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin bulunduğu bölgeyi titiz bir çalışma sonucu tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen bölgeye baskın düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Aramada 1 jeneratör, 5 kaya kırıcı patlayıcı kapsül, 1 hilti ve çok sayıda çeşitli kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. 6 şüphelinin jandarma sorgusu devam ediyor.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pendik'te polisten kaçan şüpheli motosikletini ateşe verdi

        (DHA)- Pendik'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, yakalanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi. Alevlere, çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        #HABER
        #TOKAT
        #tokat haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi