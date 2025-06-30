Tokat'ta metruk binalar yıkıldı

Tokat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, kapı ve pencereleri açık halde bulunan, hem çevre güvenliğini tehdit eden hem de sosyal risk oluşturan metruk yapılar tek tek tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, Hoca Ahmet Caddesi'ndeki metruk ev, Gazi Paşa Caddesi üzerindeki metruk yapı, Behzat Bulvarı'nda bulunan terk edilmiş ev, Soğukpınar Mahallesi'ndeki metruk yapı hakkında yıkım kararı alınarak, bazı yapılar vatandaşların kendi imkanlarıyla, yıkımı gerçekleştirilmeyen yapılar ise belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bağımlılıkla mücadele kapsamında, metruk binaların kötü amaçlarla kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tehlike arz eden tüm yapıları tespit ediyor, ya vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla yıkıyor ya da biz belediye olarak bu yıkımları gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizde güvenliği ve huzuru sağlamak için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.