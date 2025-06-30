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        Antalya'daki fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!

        Antalya'da bir plastik fabrikasında facia yaşandı. Olayda dengesini kaybedip kırım makinesine düşen işçinin bacakları koptu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:40 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:48
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        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir fabrikada plastik kırım makinesine düşen Özbekistan uyruklu Kudratov Mırzokhıd'in (28) iki bacağı, diz altından koptu.

        DHA'nın haberine göre feci olay, saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kırkgöz Sanayi Sitesi’ndeki hurdacılar sitesinde meydana geldi.

        DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

        Bir plastik fabrikasında çalışan Özbekistan uyruklu Kudratov Mırzokhıd, sert plastik malzemeyi ayaklarıyla kırım makinesinin içine ittirdiği sırada dengesini kaybederek makineye düştü.

        Kazayı gören fabrikadaki diğer işçilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Antalya OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, işçiyi makineden çıkardı. Makinenin çarklarının iki bacağını diz altında kopardığı Mırzokhıd, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Sanayi sitesinde çalışan bir esnaf, "Çalışırken bağırma sesi duydum, ondan sonra itfaiye geldi. Vatandaş, makinenin içine düşmüş. Kırım makinesine bacakları sıkışmış. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Sadece yardım etmeye çalıştık" dedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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