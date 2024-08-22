Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Tokat'ta orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü | Son dakika haberleri

        Tokat'ta orman yangını: 2 hektarlık alan küle döndü

        Tokat Niksar'da çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 01:07 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta orman yangını: 2 hektarlık alan küle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Akpınar Mahallesi Ayazma Küme evleri mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

        Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda orman yangını kontrol altına alındı.

        Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #TOKAT
        #niksar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray geri döndü ama yetmedi!
        Galatasaray geri döndü ama yetmedi!
        İflasın eşiğinden
        İflasın eşiğinden
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Kırılan ağacın altında kaldılar: 9 yaralı
        Kırılan ağacın altında kaldılar: 9 yaralı
        İstanbul'da silahlı saldırı! Baba öldü 5 yaşındaki çocuğu yaralandı
        İstanbul'da silahlı saldırı! Baba öldü 5 yaşındaki çocuğu yaralandı
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Eski İsrailli bakandan korkunç çağrı
        Eski İsrailli bakandan korkunç çağrı
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi