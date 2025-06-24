Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Giriş: 24.06.2025 - 21:31 Güncelleme: 24.06.2025 - 21:31
M.K. (21) yönetimindeki otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta oyun oynayan 3 yaşındaki Efe Yaşar'a çarptı.
Ağır yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası fenalık geçiren otomobil sürücüsü M.K. hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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