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        Haberler Gündem Tokat'ta tabancanın ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Tabancanın ateş alması sonucu öldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:15 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:15
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        Tabancanın ateş alması sonucu öldü
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        Beykaya köyünde yaşayan Zeki Akbulut (59) ruhsatsız tabancasını kontrol ettiği sırada tabanca ateş aldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akbulut'un cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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