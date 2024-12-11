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        Haberler Gündem Tokat'ta toprak kayması! 3 bina tahliye edildi

        Tokat’ta inşaat alanında toprak kaydı; 3 binada oturanlar tahliye edildi

        Tokat'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonrası yakında bulunan 3 binada oturanlar tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 23:33 Güncelleme: 11.12.2024 - 23:33
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        Tokat'ta toprak kayması! 3 bina tahliye edildi
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        Tokat'taki olay, saat 21.00 sıralarında Kabe-i Mescid Mahallesi Saadet Caddesi üzerindeki inşaat alanında meydana geldi.

        İnşaat için temeli atılmış arazide yağmurun da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Kaymanın yaşandığı bölgenin üst kısmında bulunan 3 binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine polis, AFAD ve belediyeye bağlı ekipler sevk edildi.

        Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, risk nedeniyle 3 binada oturanları tahliye etti. İncelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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