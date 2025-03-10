Otomobil uçuruma devrildi! Sürücü öldü
Tokat'ın Zile ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş: 10.03.2025 - 00:48 Güncelleme: 10.03.2025 - 00:49
Hasan Ocak (62) idaresindeki otomobil, Gölcük köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ve itfaiye ekipleri uçuruma devrilen araçtan Ocak'ın cesedini çıkardı.
Ocak'ın cenazesi Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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