Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tokat'ta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 22:35 Güncelleme: 15.01.2026 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, para karşılığı vatandaşların banka hesaplarını kiralayan şüphelilerin yakalanması için Erbaa ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin para vererek ikna ettikleri kişilere banka hesabı açtırdıkları, aldıkları yeni cep telefonu numarası ile cep telefonunda mobil bankacılığı aktif hale getirdikten sonra telefonu şehirler arası yolcu otobüsü ile İstanbul'a gönderdikleri, hesapların da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mahkemeye çıkarılan C.Y., F.B., E.S., U.D., K.D., Y.Ö., T.A, Ö.T., B.E., tutuklandı, M.C.Ç., K.E., C.E., H.K., D.Y., H.O. ve R.C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        11 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 cep telefonu, 15 sim kart, 8 hafıza kartı, 3 bilgisayar ve 2 adet tablet ele geçirildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 13 Ocak 2026 (Fenerbahçe'de Tedesco Rüzgarı Esiyor)

        Çalhanoğlu İnter ile sözlleşme uzatmıyor. Fenerbahçe'de Tedesco rüzgarı esiyor. Fenerbahçe Igor Gorgonzola'yı ağırlayacak. Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları 17-18 Şubat'ta oynanacak. Ayşe Çebi'den rekor şampiyonluk. Milli tenisçi Zeynep Sönmez 2. turda. Arda Güler'den Alonso'ya veda. Real Madrid koltuk değişimine gitti. Madrid koltuğu eski oyuncusu Alvaro Arbeloa'ya devretti. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #HABER
        #TOKAT
        #tokat haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı