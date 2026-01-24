Tokat’ta tek katlı evde yangın çıktı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka Beldesinde tek katlı evde çıktı. Tek katlı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Fotoğraf: DHA