        Tokat'ta tek katlı evde yangın çıktı

        Tokat’ta tek katlı evde yangın çıktı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 01:42 Güncelleme: 24.01.2026 - 01:42
        Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka Beldesinde tek katlı evde çıktı. Tek katlı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

