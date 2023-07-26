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        Haberler Gündem Tokat’ta terör örgütü DHKP/C'ye ait sığınak imha edildi - Güncel haberler

        Tokat’ta terör örgütü DHKP/C'ye ait sığınak imha edildi

        Tokat'ın Almus ilçesi kırsalında bulunan terör örgütü DHKP/C'ye ait sığınak imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 21:19
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        Terör örgütü DHKP/C'ye ait sığınak imha edildi
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        Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Almus ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon neticesinde geçmiş yıllarda DHKP/C terör örgütü tarafından depo alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınağın tespit edildiği bildirildi.

        Kullanılmış ve birçoğu çürümüş halde muhtelif yaşam malzemelerinin ele geçirildiği sığınaktaki delil niteliği taşıyan gereçlerin adli işlem kapsamında muhafaza altına alındığı kaydedildi.

        Taşınmayacak durumda olanların ise sığınak ile birlikte imha edildiği belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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