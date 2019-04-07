TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, satışa sunulan 22 ildeki 198 iş yeri ile 6 ildeki 25 konutun açık artırması 25 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te, İdarenin Ankara Bilkent'teki merkez binası ve İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakyonetim.com.tr" sitesinden de teklif verilebilecek.
Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Bolu, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Siirt, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşinat ve 60, 120 ay vadeyle sahip olabilecek.
Vatandaşlar, ayrıca Kocaeli Dilovası, Eskişehir Odunpazarı, İzmir Torbalı, Mardin ve Samsun'da da satışa sunulan konutları yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara'da (Kuzey Ankara Projesi) satışa sunulan villaları ise yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat ve 96, 108, 120 ay vade seçenekleriyle satın alabilecek.
Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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