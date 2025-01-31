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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 20 ilde 63 arsa satışı müzayedesi ne zaman ve nerede yapılacak, çevrim içi teklif verilebilir mi, ödeme seçenekleri neler, arsalar hangi illerde?

        TOKİ 20 ilde 63 arsa satıyor! TOKİ arsa satışı nerede yapılacak?

        TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa sunuyor. Ankara, İstanbul ve çevrim içi gerçekleştirilecek satışlarda alıcılar, istedikleri arsaya yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânıyla sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı hangi tarihte ve nerede yapılacak? İşte, merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 16:40 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:40
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        TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. İstanbul, Kastamonu, Kayseri ve birçok şehirde yer alan arsalar, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânıyla alıcılarını bekliyor. Ayrıca, arsalar için çevrim içi teklif verme seçeneği de sunulacak. İşte, TOKİ arsa satışıyla ilgili tüm detaylar…

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        TOKİ 20 İLDE 63 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

        Satış 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara

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        TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Arsa alıcıları yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile ödeme yapabilir.

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        ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

        Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van.

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