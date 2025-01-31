TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. İstanbul, Kastamonu, Kayseri ve birçok şehirde yer alan arsalar, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânıyla alıcılarını bekliyor. Ayrıca, arsalar için çevrim içi teklif verme seçeneği de sunulacak. İşte, TOKİ arsa satışıyla ilgili tüm detaylar…