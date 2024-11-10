Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle dar gelirli vatandaşlar sıcak yuvalarına kavuşturuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihaleleri geçtiğimiz gün başladı. Bu kapsamda TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi ihale tarihleri başvuru yapan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İl il TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri ne zaman, konut sayısı kaç? İşte, TOKİ 250 bin konut ihale tarihleri takvimi…