TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ konut başvurusu şartları ve ihale takvimi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca TOKİ 250 bin konut projesi başlıyor. TOKİ'den ev almak isteyenler 2+1, 3+1 ve 4+1 ev başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun gibi büyük illerin de yer aldığı TOKİ konutlarının ihale takvimi belli oldu. Peki TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? İşte 2+1, 3+1, 4+1 daireler için İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ konut başvurusu şartları ve ihale takvimi bilgisi
TOKİ 250 bin konut projesi için geri sayım başladı. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Bu gelişme sonrası ''TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri ne zaman, konut sayısı kaç, başvuru şartları neler?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte TOKİ 250 bin konut ihale takvimi
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi.
TOKİ'nin konuya dair 2025 yılının ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılı sonu itibarıyla, 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını başlatacaklarını bildirdi.
Dünyada çok az devletin başarabileceği bir "Sosyal Konut Seferberliğini" yıllardır sürdürdüklerine dikkati çeken Kurum, sosyal devlet anlayışını lafla veya sözle değil, doğrudan doğruya icraatla gösterdiklerini söyledi. Bakan Kurum "250 bin sosyal konut kampanyamızda, şu anda 88 bin konutumuzun inşasına başladık, TOKİ'mizin 2 gün önce açıkladığı ihale takvimine göre tüm inşaatlarımızı tamamlayacağız. Milletimize seçim meydanlarında verdiğimiz sözü tutacağız." ifadelerini kullandı.
81 İLİ KAPSAYACAK
Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.
81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.
Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.
Sosyal konut projelerimizin ihale planlamasına aşağıdaki listeden ulaşılabilir.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
TOKİ'NIN SOSYAL KONUT PROJESI'NDE EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak.
TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'nde en fazla konut İstanbul'a
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" AA muhabirinin, TOKİ'nin internet sayfasından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.
Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak.
En fazla konut 3 büyükşehirde inşa edilecek
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.
İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.
Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılacak konut sayıları şöyle:
"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915; Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318; Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."
Yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak
250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki tüm konutlar, yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek.
Konutlar, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.