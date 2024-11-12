TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi.

TOKİ'nin konuya dair 2025 yılının ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılı sonu itibarıyla, 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını başlatacaklarını bildirdi.

Dünyada çok az devletin başarabileceği bir "Sosyal Konut Seferberliğini" yıllardır sürdürdüklerine dikkati çeken Kurum, sosyal devlet anlayışını lafla veya sözle değil, doğrudan doğruya icraatla gösterdiklerini söyledi. Bakan Kurum "250 bin sosyal konut kampanyamızda, şu anda 88 bin konutumuzun inşasına başladık, TOKİ'mizin 2 gün önce açıkladığı ihale takvimine göre tüm inşaatlarımızı tamamlayacağız. Milletimize seçim meydanlarında verdiğimiz sözü tutacağız." ifadelerini kullandı.

81 İLİ KAPSAYACAK

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.