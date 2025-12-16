Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 37 ilde 252 arsa satıyor: TOKİ 252 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, şartları neler? İşte ödeme seçenekleri ve tablosu

        TOKİ 37 ilde 252 arsa satıyor: TOKİ 252 arsa nerede, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 37 ilde 252 arsa satıyor. Alıcılar İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırma kapsamında istedikleri arsayı 48 ay vadeye kadar alabilecek. Peşin alımlara ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ 252 arsa nerede, satış ne zaman? İşte detaylar

        Giriş: 16.12.2025 - 07:24 Güncelleme: 16.12.2025 - 07:24
        TOKİ 37 ile dağılan toplam 252 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma usulü ile yapılacak arsalar, İstanbul ve Ankara'da yapılacak kapalı müzadeyeler ile alıcılarını bulacak. Katılımcıların müzadeye öncesi 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen katılım teminatını ödemesi gerekiyor. İşte, TOKİ 37 il 252 arsa satışı detayları

        TOKİ 37 İL 252 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        - İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara

        ARSALAR NEREDE?

        Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş, Aydın, Balıkesir.

        TOKİ 37 İL 252 ARSA ÖDEME PLANI

        - Yüzde 25 peşin, 48 ay vade

        - Yüzde 40 peşin, 36 ay vade

        - Peşin ödemede yüzde 15 indirim

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

        Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

        Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

        Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

        Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

        Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
