TOKİ başvuru nasıl yapılır? 2021 TOKİ başvuru tarihleri nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışlar devam ederken yeni konut projeleri de geliyor. 388 TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olunabilecek projelerin yanı sıra İstanbul'da da yeni projeler başlayacak.

İSTANBUL 2021 TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak. Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak.

TOKİ EV BAŞVURULARI KAÇ TAKSİTLE BAŞLIYOR?

Balıkesir Manyas'ta başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler 667 TL'den başlıyor. Bitlis Ahlat'ta yine 30 Haziran'a kadar sürecek başvuru süreci devam ederken Bolu Seben ilçesindeki konutlarda fiyatlar 138 bin 800 TL'den 462 TL taksitlerle konut sahibi olunuyor. Yine başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam ediyor.



Burdur Karaman ilçesinde yer alan konutlar için 1 Haziran'da başvuru süreci başladı ve 11 Haziran'a kadar sürecek. Fiyatların 128 bin TL'den başladığı projede taksitler 429 TL'den başlangıç gösteriyor. Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başlayacak. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.

Kırşehir Merkez'de yer alan projede başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. 810 TL2den taksitler ve fiyatlar ise 165 bin TL'den başlıyor. Kırıkkale Merkez'de yer alan projede ise başvuru süreci ay sonu sona erecek. 111 bin TL'den fiyatların başladığı projede 180 ay vadeyle taksitler 560 TL'den başlıyor.

Giresun Güce ilçesinde yer alan projede ise taksitler 388 TL'den başlıyor. 116 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut satışının yapılacağı projede başvuru süreci 14 Haziran'da başlayacak.

BU İLLERE YENİ KONUTLAR GELİYOR

TOKİ Nevşehir’de 549 konut için 18 Haziran, 6 Temmuz ve 16 Temmuz’da ihaleye çıkacak. Siirt’te ise 252 konut için 21 Haziran’da ihale düzenleyecek. Iğdır ve Edirne’de 2 ihale gerçekleştirecek TOKİ, Iğdır’da 337 konut ve Edirne’de ise 221 konut hedefliyor.

Konya’da 396 konut ve Yozgat’ta 301 konut için ihaleye çıkacak TOKİ’nin düzenleyeceği ihale tarihi ise 24 Haziran. Öte yandan 29 Haziran’da Trabzon’da 53 konut için ihaleye çıkılacak. 2 Temmuz tarihinde Eskişehir’de 126 konut için ihaleye ve 5 Temmuz’da ise Hatay’da 464 konut için ihaleye çıkılacak.

6 ve 7 Temmuz’da ise Kocaeli’de 1506 konut için ihale gerçekleştirilecek. Aydın Efeler’deki 198 konutun ihalesi 8 Temmuz’da yapılacak. Kütahya’da 495 konut için 9 Temmuz’da ihaleye çıkılırken, 12 Temmuz’da Sinop’ta 317 konut, 13 Temmuz’da Hatay’da 486 konut, yine 13 ve 14 Temmuz’da Manisa’da 1346 konut ve Burdur’da 26 Temmuz’da 143 konut için ihale düzenlenecek.

Afyon’da 26 ve 27 Temmuz’da toplam 1227 konut ve Denizli’de 26-27 Temmuz’da 558 konut için ihale düzenlenecek. Şanlıurfa’da 28-29 Temmuz’da düzenlenecek ihaleler 758 konutu kapsayacak. Kars’taki 28 Temmuz’daki ihale ise 202 konut için yapılacak. Ardahan’da 29 Temmuz’da 315 konut için, Mersin’da 30 Temmuz’da 415 konut için ihale düzenlenecek.

AĞUSTOS AYI İHALELERİ

Mersin 415 konut 30 Temmuz

Gaziantep 912 konut 2 Ağustos

Bolu 139 konut 2 Ağustos

Gaziantep 786 konut 3 Ağustos

Karaman 317 konut 4 ağustos

Gaziantep 719 konut 4 Ağustos

Balıkesir 558 konut 5 Ağustos

Kocaeli 1105 konut 5 Ağustos

Balıkesir 506 konut 9 Ağustos

Balıkesir 570 konut 10 Ağustos

Balıkesir 726 konut 11 Ağustos

Çankırı 134 konut 11 Ağustos

Ankara 185 konut 12 Ağustos

Bursa 690 konut 13 Ağustos

Ordu 170 konut 16 Ağustos

Eskişehir 205 konut 19 Ağustos

Kayseri 572 konut 20 Ağustos

Ankara 413 konut 23 Ağustos

Kayseri 770 konut 25 Ağustos

TOKİ 2021 KURA VE TESLİM TARİHLERİ

ADANA SEYHAN SARIHULAR 1. ETAP 860 ADET KONUT : 16 Haziran

ADANA YÜREĞİR KIŞLA MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, 772 KONUT, 43 İŞYERİ: 16 Haziran

AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAH. (ZAFER MAH.) 807 ADET KONUT: 16 Haziran

AMASYA MERZİFON 256 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE: 16 Haziran

ANKARA MAMAK KUSUNLAR 1374 ADET KONUT: 16 Haziran

ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. 2. ETAP 1312 KONUT: 16 Haziran

ANKARA ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR 484 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 628 ADET KONUT (KUZEYKENT): 16 Haziran

KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 630 ADET KONUT (KUZEYKENT): 16 Haziran

KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 10.ETAP 824 KONUT, 2 AD. TİCARET MERKEZİ : 16 Haziran

ANKARA MAMAK KUSUNLAR 2. ETAP 1472 KONUT, TİC. MER. : 16 Haziran

ANKARA GÖLBAŞI İNCEK 2. ETAP 1585 KONUT, TİC. MER., 3 BÜFE : 16 Haziran

ANKARA HAYMANA 196 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ : 16 Haziran

ANKARA YAPRACIK 6. BÖLGE 488 KONUT : 16 Haziran

ANTALYA MERKEZ SÜTÇÜLER 1. BÖLGE 336 KONUT : 16 Haziran

BALIKESİR İLİ 2.ETAP 2. BÖLGE 480 ADET KONUT : 16 Haziran

BATMAN KUYUBAŞI 3.BÖLGE 606 ADET AFET KONUTLARI : 16 Haziran

BİLECİK SÖĞÜT KAYHAN MAHALLESİ 117 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İŞİ : 16 Haziran

BİLECİK İLİ MERKEZ 176 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

BİLECİK OSMANELİ 1.BÖLGE 192 ADET KONUT VE TİCARET MERKEZİ : 16 Haziran

BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİ 228 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

BURDUR İLİ, GÖLHİSAR İLÇESİ 2. ETAP, YUSUFÇA MAHALLESİ'NDE 154 ADET KONUT, 1 ADET CAMİ, ARITMA TESİSİ: 16 Haziran

ÇORUM İLİ, DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET: 16 Haziran

DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ: 16 Haziran

DENİZLİ ÇİVRİL YUKARI MAHALLESİ 330 ADET KONUT VE 2 ADET BÜFE İŞİ: 16 Haziran

DENİZLİ TAVAS KIZILCABÖLÜK MAHALLESİ 110 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE, YENİMAHALLE MAHALLESİ 114 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İŞİ: 16 Haziran

DİYARBAKIR KAYAPINAR ÜÇKUYU MAHALLESİ 720 ADET KONUT (ÇŞB PROTOKOL) : 16 Haziran

EDİRNE KEŞAN BEYENDİK BELDESİ 456 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

ERZİNCAN İLİ, ÇUKURKUYU İLÇESİ, BULUTLU MAHALLESİ 2 .ETAP 196 ADET KONUT, 1 ADET SOSYAL TESİS, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET BÜFE: 16 Haziran

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ 484 ADET KONUT: 16 Haziran

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ 1265 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KUZEYŞEHİR PROJESİ 4.ETAP 439 KONUT: 16 Haziran

GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ 2.ETAP 228 ADET KONUT: 16 Haziran

HATAY İLİ ALTINÖZÜ İLÇESİ KARSU MAHALLESİ 384 ADET KONUT: 16 Haziran

ISPARTA GÖNEN 128 ADET KONUT VE TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

İSTANBUL TUZLA 3.ETAP 1360 ADET KONUT: 16 Haziran

İSTANBUL İLİ, BAKIRKÖY İLÇESİ, ZEYTİNLİK MAH. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI PROJESİ (YALI ATAKÖY) : 16 Haziran

İSTANBUL KAĞITHANE SEYRANTEPE MAH. 193 KONUT AVANGART PROJESİ: 16 Haziran

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYAŞEHİR 22.BÖLGE 862 ADET KONUT, : 16 Haziran

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ HOŞDERE MAH. 353 (344) ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN: 16 Haziran

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SARIGÖL VE YENİDOĞAN MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 796 ADET KONUT, 13 ADET DÜKKAN: 16 Haziran

İZMİR ÇİĞLİ 668 ADET KONUT: 16 Haziran

KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144 ADET KONUT, : 16 Haziran

KAYSERİ İLİ İNCESU İLÇESİ 5.ETAP SÜKSÜN/ZAFER MAHALLESİ 108 ADET KONUT VE 1 ADET CAMİ: 16 Haziran

KIRŞEHİR KAMAN 228 AD KONUT, 25 AD KONUT ALTI DÜKKAN, 1 AD PAZAR ALANI VE AVM: 16 Haziran

KOCAELİ ŞEKERPINAR 1.BÖLGE 476 ADET KONUT: 16 Haziran

KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ 804 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZ-OFİS BİNASI: 16 Haziran

KONYA İLİ YUNAK İLÇESİ 94 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

KÜTAHYA EMET 219 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İŞİ: 16 Haziran

KÜTAHYA TAVŞANLI DAĞÇEŞME MAHALLESİ, 118 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ İŞİ: 16 Haziran

MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ 590 ADET KONUT: 16 Haziran

MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ HOCA AHMET YESEVİ MAH. 1.ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 383 ADET KONUT, 6 ADET DÜKKAN, : 16 Haziran

MANİSA YUNUSEMRE AKGEDİK MAHALLESİ 2. ETAP 2. KISIM 775 ADET KONUT VE 9 ADET DÜKKAN İŞİ: 16 Haziran

MANİSA İLİ, KIRKAĞAÇ İLÇESİ, SARIAĞA MAHALLESİ 234 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

NİĞDE BOR 4.ETAP 208 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

NİĞDE EFENDİBEY MAH. KENTSEL DÖN. PROJESI 2. ETAP 1. BÖLGE 853 KONUT: 16 Haziran

NİĞDE İLİ MERKEZ EFENDİBEY MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 3. ETAP 3 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

NİĞDE İLİ ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ 105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

OSMANİYE İLİ BAHÇE İLÇESİ 135 ADET KONUT VE 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

OSMANİYE YAVERİYE 1.ETAP 482 KONUT TİCARET MERKEZİ) : 16 Haziran

RİZE İLİ GÜNEYSU İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 93 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN: 16 Haziran

RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 759 (753) ADET KONUT, 1 ADET AVM: 16 Haziran

ADAPAZARI KORUCUK 3. ETAP 800 ADET KONUT: 16 Haziran

SAMSUN İLİ ÇAY MAHALLESİ 422 ADET KONUT: 16 Haziran

SAMSUN İLKADIM KIRAN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 1.ETAP 953 KONUT İŞİ: 16 Haziran

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ NALBANTLI MAH.İ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 504 ADET KONUT, 16 ADET DÜKKAN VE 5 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

SİİRT BAYKAN VEYSEL KARANİ (ZİYARET) BELDESİ KENTSEL DÖN. PROJESİ 55 (59) KONUT, 145 (133) ADET DÜKKAN: 16 Haziran

SİVAS MERKEZ YENİMAHALLE 762 ADET KONUT: 16 Haziran

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 616 ADET KONUT VE TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

TOKAT MERKEZ DEDELİ MAHALLESİ 436 ADET KONUT: 16 Haziran

TRABZON BEŞİKDÜZÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, 1. ETAP 2. BÖLGE 142 KONUT VE 51 DÜKKAN: 16 Haziran

UŞAK MERKEZ TABAKHANE 216 ADET KONUT: 16 Haziran

UŞAK MERKEZ KENTSEL YENİLEME PROJESİ 2. ETAP 797 ADET TİCARİ BİRİM İŞİ: 16 Haziran

UŞAK MERKEZ KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1. ETAP 1051 ADET KONUT VE 126 ADET DÜKKAN İŞİ: 16 Haziran

YOZGAT BOĞAZLIYAN 320 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

ZONGULDAK MERKEZ ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI 1.ETAP 766 ADET KONUT, 4 ADET TİCARET MERKEZİ