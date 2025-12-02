TOKİ 47 ilde 340 arsa satıyor! TOKİ 340 arsa satışı ne zaman, ödeme planı ve vade seçenekleri nedir?
TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Alıcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, kalanını ise 24 ay vade ile alabilecek. Peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanacak. İki gün boyunca devam edecek açık artırma Ankara ve İstanbul'da yapılacak ancak fiziksel satışa katılmayacak vatandaşlar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Peki, TOKİ 47 il 340 arsa satışı ne zaman yapılacak?
TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak müzayede kapsamında katılımcılar, istedikleri arsayı almak için arsa bedeline göre belirlenenn muhammen bedeli ödemesi gerekiyor. Peki, 340 arsa ne zaman ve nerede satılacak, ödeme planı nasıl? İşte, TOKİ arsa satışı hakkında detaylar
TOKİ 47 İLDE 340 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR
TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak olan müzayade ile satılacak:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul
- İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara
İsteyenler çevrim içi teklif de verebilecek.
ARSALAR NEREDE?
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.
ÖDEME PLANI NASIL?
- Yüzde 25 peşin, 24 ay vade,
- Peşin alımlarda yüzde 20 indirim.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,
Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,
Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,
Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 14.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 750.000 TL,
Muhammen Bedeli 14.000.001 TL ile 32.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,
Muhammen Bedeli 32.000.001 TL ile 63.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 63.000.001 TL ile 129.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 6.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 129.000.001 TL ile 322.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 322.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.