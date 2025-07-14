TOKİ 47 ilde 508 gayrimenkul satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, nerede yapılacak?
TOKİ, 47 ilde konut ve iş yerinden olmak üzere toplam 508 gayrimenkul satıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak satışa çevrim içi teklif vermek de mümkün olacak. Alıcılar, konutları yüzde 25 peşin, 72 ay vade ile alabilecekken, iş yerlerini yüzde 30 peşin ve 60 ay vade ile ödeyebilecek. Peki, gayrimenkuller nerede, hangi ilde yer alıyor? İşte, detaylar...
TOKİ 47 ilde 508 gayrimenkulü açık artırma usulüyle satıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak satışın yanı sıra çevrim içi olarak da teklif vermenin mümkün olduğu müzayedeye gayrimenkul değerine göre belirlenen katılım teminatı ödemek gerekiyor. İşte, TOKİ 47 il 508 gayrimenkul satışı hakkında tüm detaylar...
TOKİ 47 İL 508 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ, 508 gayrimenkulu 30-31 Temmuz saat 10.30'da yapılacak müzayede ile satacak. İsteyenler, müzayede çevrim içi teklif de verebilecek. Müzayede için belirlenen adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent ve Otel Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
TOKİ 47 İL 508 GAYRİMENKUL SATIŞI KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhmmen bedeli 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,
Muhammen bedeli 1.500.000 – 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 2.500.000 - 4.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,
Muhammen bedeli 4.500.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL
Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
TOKİ 47 İLDE 508 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI
Konutlar için yüzde 25 peşin ve 72 ay vade seçeneği; iş yerleri için ise yüzde 30 peşin ve 60 ay vade ödeme seçeneği sunuluyor.
GAYRİMENKULLER HANGİ İLDE?
Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Diyarbakır, Ankara, Konya, Düzce, Kayseri, Aksaray, Eskişehir, Kırıkkale, Nevşehir, Trabzon, Mardin, Adana, Bayburt, Sinop, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Kars, Kastamonu, Niğde, Yozgat, Tunceli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Çanakkale, Kütahya, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Amasya, Ardahan, Çankırı, Sivas, Yalova.