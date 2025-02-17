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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 48 ilde 558 arsa satışı ne zaman nerede yapılacak, ödeme seçenekleri neler, arsalar hangi ilde?

        TOKİ 48 ilde 558 arsa satıyor: TOK arsa satışı ne zaman ve ödeme seçenekleri neler?

        TOKİ 48 ilde 558 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürmesi planlanan müzayede İstanbul ve Ankara'da yapılacak; isteyenler uzaktan da teklif verebilecek. İşte, TOKİ arsa satışı tarihi, müzayede yeri ve arsaların yer aldığı iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:41
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        TOKİ, 48 ilde toplamda 558 arsayı açık artırma yöntemi ile satacak. Açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde teminat bedeli ödemesi gerekiyor. Peki, arsa satışı ne zaman yapılacak, arsalar hangi ilde?

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        TOKİ 48 İLDE 558 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

        TOKİ arsa satışı 25-26 Şubat 2025 saat 10.30'da yapılacak. Müzayede adresleri şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Holiday Inn Çukurambar Çankaya/Ankara

        İsteyenler, çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

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        TOKİ 48 İL 558 ARSA SATIŞI ÖDEME SEÇENEKLERİ NASIL?

        Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, kalanını şse 24 ay vade ile alabilir.

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        ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

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