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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 643 konut ve 232 iş yeri satışı ne zaman, nerede, ödeme seçenekleri neler, katılım teminatı ne kadar?

        TOKİ 60 ay vadeyle 643 konut ve 232 iş yeri satıyor! TOKİ açık artırması ne zaman?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 9 farklı ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinat ödeyerek sahip olabilecek ve kalan borç için 60 aya kadar vade seçeneğinden faydalanabilecek. Peşin ödeme yapmak isteyenler ise yüzde 20 oranında indirim avantajı elde edecek. Açık artırmalar İstanbul ve Ankara'da fiziki olarak gerçekleştirilecek; ancak dileyenler internet üzerinden de teklif verebilecek. İşte TOKİ'nin konut ve iş yeri satışıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 10:07 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:07
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        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), toplamda 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Alıcılar katılım teminatını ödedikten sonra müzayede katılabilecek ve peşin alım yapanlara yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. İşte, merak edilen TOKİ müzayede süreciyle ilgili detaylar...

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        TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ, 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışı 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Satış takvimi şöyle;

        1 Temmuz 2025 (LOT 001-247)

        Ankara - 36 konut

        Giresun - 4 konut ve 2 iş yeri

        İstanbul - 92 konut ve 64 iş yeri

        Konya - 17 konut

        Mersin - 31 konut

        Trabzon - 1 konut

        2 Temmuz 2025(LOT 248-520)

        Samsun - 257 konut ve iş yeri

        3 Temmuz 2025 (LOT 521-875)

        Bingöl - 165 konut ve 150 iş yeri

        Diyarbakır - 40 konut

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        TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ, söz konusu gayrimenkuller için iki farklı yerde müzayede düzenliyor. Adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu - Küçükçekmece /İstanbul

        İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle - Yenimahalle/Ankara

        Belirtilen iki salon dışında katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

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        TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ MÜZAYEDESİ KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak;

        EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR25 0001 2009 8780 0010 2623 29) no.lu TL hesabına

        talip oldukları her taşınmaz için;

        Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,

        Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL

        Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL

        Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL

        Muhammen Bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırılması gerekmektedir.

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        TOKİ 9 İLDE 643 KONUT VE 232 İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NEDİR?

        TOKİ, katılımcılara yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade veya tamamı peşin ödeme olmak üzere belirlenen bir ödeme planı sunuyor. Ek olarak, peşin ödemelere yüzde 20 indirim uygulanacağı da belirtiliyor.

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