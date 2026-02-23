Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026: 12 bin 400 konut sahibini buldu! TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?

        TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Adana 12 bin 400 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde Adana ili kurası, 20 Şubat Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Suver'in katılımlarıyla düzenlenen tören ile çekildi. Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu'nda yapılan çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Böylece Adana'nın Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek toplam 12 bin 400 konutun hak sahipleri belli oldu. TOKİ Adana kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 20 Şubat 2026 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 07:27 Güncelleme:
        1

        Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimleri il il devam ediyor. 20 Şubat Cuma günü Adana’da kura çekimi gerçekleştirildi. Merkez, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde toplam 12 bin 400 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Adana kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Adana kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu’nda yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 12 bin 400 konutun hak sahipleri belli oldu.

        TOKİ’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ‘’Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı Adana'da devam ediyor...

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Suver, Adana Valisi Sayın Mustafa Yavuz, TOKİ Uygulama Dairesi Başkanımız Sayın Kazım Bayburt, İl Protokolü ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut'un Adana ili kurası düzenlenen tören ile çekildi.

        Noter huzurunda 12.400 hak sahibinin isimleri belirlendi.

        Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.’’

        3

        TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Adana kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Adana kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ADANA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Adana’nın Merkez, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde toplam 12 bin 400 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Çukurova, Sarıçam) 9700

        Aladağ 200

        Ceyhan 600

        Feke 200

        İmamoğlu 200

        Karaisalı 300

        Karataş 300

        Kozan 150

        Pozantı 200

        Saimbeyli 150

        Tufanbeyli 200

        Yumurtalık 200

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
