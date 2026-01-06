Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ AĞRI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 TOKİ Ağrı kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Ağrı 2 bin 840 konut kura sonuçları sorgulama

        TOKİ Ağrı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ Ağrı kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde açıklanan kura takvimine göre sıra Ağrı'ya geldi. Ağrı'da inşa edilecek toplam 2 bin 840 konut için hak sahipliği belirleme kurası 6 Ocak Salı bugün yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ Ağrı kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak kura TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Ağrı kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte 6 Ocak 2026 TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...

        Giriş: 06.01.2026 - 10:26 Güncelleme: 06.01.2026 - 10:26
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliğini belirleme kurası il il devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Ağrı’da kura çekimi yapılacak. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası TOKİ Ağrı kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası…

        2

        TOKİ AĞRI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Ağrı kura çekimi, 6 Ocak 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu’nda yapılacak çekiliş, saat 13.00'te başlayacak.

        3

        TOKİ AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Ağrı kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ AĞRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Ağrı kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        AĞRI’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Ağrı’nın Merkez, Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde toplam 2 bin 840 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1000

        Diyadin 200

        Doğubayazıt 650

        Eleşkirt 70

        Eleşkirt Tahir 30

        Eleşkirt Yayladüzü 30

        Eleşkirt Yücekapı 30

        Hamur 100

        Patnos 600

        Taşlıçay 80

        Tutak 50

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
