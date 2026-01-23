Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 2 bin 601 sosyal konut TOKİ Amasya kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Amasya kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Amasya 2 bin 601 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde Amasya projeleri için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 2 bin 601 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Amasya kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 22 Ocak 2026 TOKİ Amasya kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı!

        Giriş: 23.01.2026 - 07:14 Güncelleme: 23.01.2026 - 07:14
        TOKİ Amasya kura çekimi 22 Ocak Perşembe günü gerçekleştirildi. Merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon ve Suluova ilçelerinde toplam 2 bin 601 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Amasya kura sonuçları e-Devlet’in yanı sıra TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Amasya kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

        TOKİ AMASYA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Amasya kura çekimi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu’nda yapıldı.

        Saat 13.00’te başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.

        TOKİ AMASYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Amasya kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ AMASYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Amasya kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evlerin hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        AMASYA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Amasya’nın Merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon ve Suluova ilçelerinde toplam 2 bin 601 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 2100

        Göynücek 126

        Gümüşhacıköy 100

        Hamamözü 45

        Merzifon 150

        Suluova 80

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        "İran'a doğru seyreden büyük bir filomuz var"
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
