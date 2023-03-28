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TOKİ Antalya arsa kura sonuçları açıklanıyor! İşte sonuç sorgulama ekranı

TOKİ müstakil ve müşterek arsa kura çekilişleri canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenmeye devam ediyor. Bugün TOKİ arsa kura heyecanı hem İstanbul'da hem de Antalya'da yaşanıyor. Antalya kurası ile 10 bin konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte Antalya TOKİ arsa kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

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  • TOKİ Antalya arsa kura çekilişi sonuçları | 28 Mart Salı: Antalya TOKİ arsa kura sonuçları ve isim listesi sorgula

    TOKİ Antalya kura sonuçları ve isim listesi... Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. İşte, TOKİ Antalya 10 bin müşterek arsa için düzenlenen çekilişin sonuçları ve isim listesi...
  • TOKİ Antalya arsa kura çekilişi sonuçları | 28 Mart Salı: Antalya TOKİ arsa kura sonuçları ve isim listesi sorgula

    TOKİ ANTALYA MERKEZ ARSA KURASI CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    ANTALYA TOKİ ARSA KURASI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ Antalya arsa kura çekilişi sonuçları | 28 Mart Salı: Antalya TOKİ arsa kura sonuçları ve isim listesi sorgula

    TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

    TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ Antalya arsa kura çekilişi sonuçları | 28 Mart Salı: Antalya TOKİ arsa kura sonuçları ve isim listesi sorgula

    ARSA ÖDEME PLANI

    TOKİ Arsa ödeme planı: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.
  • TOKİ Antalya arsa kura çekilişi sonuçları | 28 Mart Salı: Antalya TOKİ arsa kura sonuçları ve isim listesi sorgula

    MÜSTAKİL ARSA : Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.

    MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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