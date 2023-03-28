TOKİ Antalya kura sonuçları ve isim listesi... Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. İşte, TOKİ Antalya 10 bin müşterek arsa için düzenlenen çekilişin sonuçları ve isim listesi...