Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk Arsa' projesi kapsamında TOKİ arsa kura çekimleri canlı yayın üzerinden gerçekleştiriliyor. TOKİ arsa kura çekimi 10 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 280 hak sahibi için noter huzurunda gerçekleştiriliyor. 13 Nisan Perşembe günü Mersin'de 1000, Konya'da 1000 ve Kastamonu'da 225 arsanın hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ arsa kura çekimi canlı olarak yayınlanıyor. İşte 13 Nisan Mersin, Konya ve Kastamonu TOKİ arsa kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı...