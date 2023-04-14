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Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop TOKİ arsa kuraları canlı yayında çekiliyor!

Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı arsa başvurusunda bulunanlar tarafından takip ediliyor. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk Arsa' projesi kapsamında arsaların hak sahipleri belirleniyor. TOKİ Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop arsa kura çekilişleri 14 Nisan'da gerçekleştiriliyor. İşte 14 Nisan TOKİ Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

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  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 14 Mayıs 2023 | Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop arsa kura çekimi sonuçları canlı yayın izleme ekranı üzerinden takip edilebiliyor. 14 Nisan Cuma günü AMuğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop'da gerçekleştiriliyor. TOKİ Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinope arsa kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri netleşiyor. İşte TOKİ Şanlıurfa - Osmaniye müstakil arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve canlı yayın izleme ekranı linki...
  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 14 Mayıs 2023 | Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

    TOKİ Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop  kura çekimi 14 Nisan Cuma günü yapılıyor. TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 14 Mayıs 2023 | Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ ŞANLIURFA - OSMANİYE ARSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

    Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop TOKİ arsa kura çekimi 14 Nisan Cuma günü yapılıyor. TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 14 Mayıs 2023 | Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YENİ TOKİ ARSA KURA TARİHLER BELLİ OLDU!

    TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

    *10 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 280 hak sahibi için TOKİ arsa kura çekimi gerçekleştirilecek.
  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 14 Mayıs 2023 | Muğla, Mardin, Yozgat, Tokat, Sivas, Sinop TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ!

    10 NİSAN 2023

    Hatay 2340

    Kahramanmaraş 910

    Gaziantep 470

    Malatya 50

    Adana 450

    Adıyaman 610

    11 NİSAN 2023

    Şanlıurfa 2000

    Osmaniye 400

    Ankara 1530

    12 NİSAN 2023

    Artvin 185

    Aydın 575

    Bitlis 205

    Bolu 140

    Burdur 325

    Çankırı 40

    Denizli 20

    Giresun 380

    Gümüşhane 150

    13 NİSAN 2023

    Mersin 1000

    Kastamonu 225

    Konya 1000 

    14 NİSAN 2023

    Mardin 870

    Muğla 1700

    Muş 50

    Siirt 20

    Sinop 200

    Sivas 380

    Tokat 530

    Tunceli 30

    Van 180

    Yozgat 540

    17 NİSAN 2023

    Zonguldak 370

    Aksaray 120

    Batman 170

    Şırnak 640

    Karabük 430

    Afyonkarahisar 370

    18 NİSAN 2023

    Bartın 50

    Samsun 1160

    19 NİSAN 2023

    Antalya 2190

    Manisa 1335

    Ordu 300

    25 NİSAN 2023

    İzmir 4900

    26 NİSAN 2023

    Bilecik 410

    Bursa 1300

    Balıkesir 1520

    Çanakkale 565

    27 NİSAN 2023

    Edirne 360

    Kırklareli 720

    Sakarya 1340

    Tekirdağ 1340

    Yalova 200

    Düzce 185

    28 NİSAN 2023

    Kocaeli 1500
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