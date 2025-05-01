TOKİ 43 ilde 383 arsa satıyor: TOKİ 383 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?
TOKİ, 43 ilde toplam 383 adet arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. İki gün sürecek olan açık artırma, İstanbul ve Ankara'daki salonlarda düzenlenecek; dileyen katılımcılar ise çevrim içi olarak teklif verebilecek. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, satın almak istedikleri arsa tutarına göre belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekecek. İşte, TOKİ'nin 43 ilde gerçekleştireceği arsa satışıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde yer alan toplam 383 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeli ödeme seçeneğiyle sunulan arsalar için, müzayedeye katılmak isteyenlerin belirlenen katılım teminatını yatırmaları gerekiyor. Peki, satışa sunulan TOKİ arsaları hangi illerde yer alıyor, açık artırma ne zaman yapılacak? İşte, 43 ilde gerçekleşecek arsa satışına dair merak edilen tüm bilgiler...
TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ arsa satışı 7-8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Müzayedenin yapılacağı adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/AnkaraAyrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
TOKİ ARSALARI HANGİ İLLERDE?
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Van, Kütahya, Yozgat, Bitlis, Ankara, Erzurum, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Samsun, Amasya, Uşak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Aksaray, Manisa, Eskişehir, Tunceli, Deenizli, Yalova, Şırnak, Bingöl, Mardin, Niğde, Trabzon, Gümüşhane, Kayseri, Konya.
TOKİ 43 İLDE 383 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
Alıcılar istedikleri arsaya yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ödeme planı ile sahip olabilecek.
TOKİ ARSA SATIŞI MÜZAYEDESİ İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN TEMİNAT TUTARI NE KADAR?
Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde;
Muhammen Bedeli 150.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,
Muhammen Bedeli 150.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 45.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 245.000 TL,
Muhammen Bedeli 6.000.001 TL ile 38.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,
MuhammenBedeli 38.000.001 TL ile 250.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 9.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 250.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 50.000.000 TL katılım teminatı ödemesi gerekiyor.