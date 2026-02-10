TOKİ Balıkesir kura çekimi tarihi 2026: Balıkesir TOKİ kurası ne zaman, hangi tarihte çekilecek?
TOKİ 500 bin sosyal konut kapsamında Balıkesir kura çekimi yapılacak. 7 bin 548 konutun hak sahiplerini bulacağı Balıkesir kurası tarihi ve saati belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımla 9-15 Şubat 2026 TOKİ kura takvimini açıklamıştı. Buna göre; Balıkesir TOKİ kurası ne zaman, hangi tarihte çekilecek?
TOKİ Balıkesir kura çekimi tarihi açıklandı. Dar gelirli aileler TOKİ kura çekimleri ve sonuçlarını yakından takip ediyor. Balıkesir çekilişin ardından kent genelinde inşa edilecek 7 bin 548 konutun hak sahipleri netleşmiş olacak. Peki TOKİ Balıkesir kura çekimi ne zaman?
TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Balıkesir için planlanan kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü günü yapılacak. Çekilişin ardından kent genelinde inşa edilecek 7 bin 548 konutun hak sahipleri netleşmiş olacak.
TOKİ BALIKESİR KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ'nin Balıkesir'de inşa edeceği 7 bin 548 konut için ilçe kontenjan dağılımı şu şekilde:
Balıkesir Merkez'de (Altıeylül, Karesi) 3 bin 267,
Gönen'de 750,
Ayvalık'ta 459,
Bandırma'da 416,
Bigadiç'te 400,
Dursunbey'de 300,
Erdek'te 300,
İvrindi'de 300,
Sındırgı'da 250,
Susurluk'ta 250,
Havran'da 220,
Manyas'ta 200,
Kepsut'ta 140,
Balya'da 116,
Edremit'te 100,
Savaştepe'de 80 konut hayata geçirilecek.