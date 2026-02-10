TOKİ Balıkesir kura çekimi tarihi 2026: Balıkesir TOKİ kurası ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

TOKİ Balıkesir kura çekimi tarihi açıklandı. Dar gelirli aileler TOKİ kura çekimleri ve sonuçlarını yakından takip ediyor. Balıkesir çekilişin ardından kent genelinde inşa edilecek 7 bin 548 konutun hak sahipleri netleşmiş olacak. Peki TOKİ Balıkesir kura çekimi ne zaman?