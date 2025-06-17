TOKİ başvurusu başladı mı? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman?
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ'nin 250 bin sosyal konuttan oluşan dev projesine dair en son gelişmeleri yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak hem başvuru sürecine dair bilgiler verdi hem de gençler için özel kontenjan ayrılacağını müjdeledi. Peki, TOKİ'nin 250 bin konutluk sosyal konut projesi için başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? TOKİ başvuru şartları netleşti mi? İşte detaylar…
TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesine dair güncel gelişmeleri merak eden vatandaşlar, son durumu öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, ev sahibi olamayan gençler, emekliler ve düşük gelirli vatandaşlar için önemli fırsatlar sunulacağını dile getirdi. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi için başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? Sosyal konut başvuru şartları belli oldu mu?
TOKİ 250 BİN KONUT SON DURUM
TOKİ, yeni konut yapımı, altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri için ihale takvimini duyurdu. 7 Kasım'da başlayan ihale sürecinin, Haziran 2025’e kadar sürmesi planlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, başvuruların yıl sonunda ya da 2026’nın başlarında vatandaşların erişimine açılacağını ifade etti.
Bir öğrencinin, gençlerin ev sahibi olmasına yönelik yeni bir çalışmanın olup olmadığı yönündeki sorusunu ise Bakan Kurum şu sözlerle yanıtladı:
"Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Yani bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz. Sosyal konut anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz."