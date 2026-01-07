TOKİ Batman kura çekimi sonuçları açıklandı! 7 Ocak Batman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülen süreçte, Batman’daki konutlar için başvuru yapan binlerce kişi 7 Ocak'ta gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarını sorguluyor. TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile YouTube adreslerinden sunuluyor. Kuralar tamamlandıktan sonra konut almaya hak kazanan asil ve yedek adayların listeleri kamuoyuna duyuruluyor. Peki, TOKİ Batman kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 7 Ocak 2026 Batman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı