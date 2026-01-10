TOKİ Bingöl kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Bingöl 2059 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Bingöl için kura çekimi yapıldı. Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu'nda yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 2 bin 59 sosyal konutların hak sahipleri belirlenmiş oldu. Peki, TOKİ Bingöl kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 10 Ocak 2026 TOKİ Bingöl kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kuraları çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Bingöl’de kura çekimi gerçekleştirildi. Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan ve Yayladere ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 59 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Bingöl kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Bingöl kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Bingöl kura çekimi, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 11.00'de başladı.
Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu’nda yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Bingöl kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Bingöl kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
BİNGÖL’ÜN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Bingöl’ün Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan ve Yayladere ilçelerinde toplam 2 bin 59 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1400 konut
Merkez Ilıcalar 50 konut (Başvuru sayısı az olduğu için kura çekilmeyecek)
Merkez Sancak 88 konut
Adaklı 70 konut
Genç 100 konut
Karlıova 88 konut
Kiğı 100 konut
Solhan 100 konut
Yayladere 63 konut (Başvuru sayısı az olduğu için kura çekilmeyecek)
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.