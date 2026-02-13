Canlı
Habertürk
Habertürk
        TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 1950 konut TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Bolu kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Bolu 1950 konut kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde 12 Şubat Perşembe günü Bolu için kura çekimi yapıldı. Canlı yayında gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece Bolu'da inşa edilecek 1950 konutun hak sahipleri belirlendi. Noter huzurunda çekilen kura ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Bolu kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 12 Şubat 2026 TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 08:12 Güncelleme: 13.02.2026 - 08:12
        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 12 Şubat Perşembe günü Bolu’da kura çekimi yapıldı. Merkez, Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde inşa edilecek toplam 1950 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Bolu kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bolu'da inşa edilecek 1950 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura töreni, 12 Şubat 2026 Perşembe günü düzenlendi.

        Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene; Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Kazım Bayburt, İl Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ Bolu kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Bolu kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        BOLU’NUN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bolu’nun Merkez, Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde toplam 1950 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1200

        Dörtdivan 125

        Gerede 250

        Kıbrıscık 50

        Mengen 100

        Mudurnu Taşkesti 100

        Yeniçağa 125

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
