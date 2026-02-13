TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bolu'da inşa edilecek 1950 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura töreni, 12 Şubat 2026 Perşembe günü düzenlendi.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene; Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Kazım Bayburt, İl Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.