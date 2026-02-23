Canlı
        TOKİ Çanakkale kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Çanakkale 3 bin 276 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde Çanakkale projeleri için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 3 bin 276 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Çanakkale kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 23.02.2026 - 07:39
        1

        TOKİ Çanakkale kura çekimi 20 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirildi. Böylece Merkez, Ayvacık, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu ve Yenice ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 276 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Çanakkale kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Çanakkale kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’nda yapıldı.

        Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi ve 3 bin 276 ev sahiplerini buldu.

        3

        TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Çanakkale kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Çanakkale kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ÇANAKKALE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Çanakkale’nin Merkez, Ayvacık, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu ve Yenice ilçelerinde toplam 3 bin 276 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1350

        Ayvacık 250

        Biga 450

        Biga Karabiga 100

        Çan 300

        Ezine 450

        Gelibolu 300

        Yenice Kalkım 76

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

