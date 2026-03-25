        500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahipleri noter huzurun yapılan kuralar ile belirleniyor. 79 ilin kurası tamamlanırken Çorum ve İstanbul projeleri için bekleyiş sürüyor. Çorum'da ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, kura tarihi için TOKİ açıklamalarını yakından takip ediyor. ''TOKİ Çorum kurası ne zaman çekilecek?'' sorusu yanıt arıyor. TOKİ Çorum başvurusu kabul ve reddedilenler listesi ile kuraya katılmaya hak kazananlar belli olmuştu. Peki, TOKİ Çorum kura çekilişi ne zaman yapılacak?

        Giriş: 25.03.2026 - 14:39 Güncelleme:
        TOKİ Çorum’un Merkez ve diğer ilçelerinde toplam 2 bin 867 konut inşa edecek. Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecek. TOKİ Çorum başvurusu kabul ve reddedilenler listesi ile kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu. Şimdi başvurusu onaylanan vatandaşlar kuranın ne zaman, hangi tarihte çekileceğini araştırıyor. Peki TOKİ Çorum kurası ne zaman çekilecek, belli oldu mu? İşte detaylar...

        TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Çorum kura çekilişi, Çorum Ticaret Ve Sanayi Odası Kültür Ve Konferans Salonu'nda yapılacak.

        Ancak kura tarihi ve saati henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        ÇORUM’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Çorum’un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde toplam 2 bin 867 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1200

        Alaca 300

        Bayat 200

        İskilip 300

        Kargı Hacıhamza 63

        Laçin 26

        Mecitözü 28

        Osmancık 300

        Sungurlu 400

        Uğurludağ 50

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Çorum’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Çorum’un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Çorum kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        5G’de tarihi adım
        5G’de tarihi adım
        Ölü doğduğunu ileri sürdüğü bebeği annesi gömdü!
        Ölü doğduğunu ileri sürdüğü bebeği annesi gömdü!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"