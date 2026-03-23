        Haberler Bilgi Gündem ÇORUM TOKİ KURASI NE ZAMAN? TOKİ Çorum kura çekilişi tarihi 2026 belli oldu mu? 2026 TOKİ Çorum konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi

        TOKİ Çorum kura çekilişi tarihi 2026: TOKİ Çorum kurası ne zaman çekilecek?

        500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Çorum'da 2 bin 867 konut inşa edilecek. Hak sahipleri TOKİ tarafından yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Konut başvurusu kabul edilen ve edilmeyen isimlerin açıklanmasının ardından gözler kura takvimine çevrildi. Başvuru yapan vatandaşlar, hak sahiplerinin belirleneceği gün ve sonuçların ilan edileceği tarih için Bakanlık açıklamalarına odaklanmış durumda. Peki, TOKİ Çorum kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte Çorum TOKİ kurasına dair merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 14:55 Güncelleme:
        1

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Çorum’un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerine inşa edilecek toplam 2 bin 867 konut için kura heyecanı devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından konut başvurusu onaylanan ve reddedilen adaylara ilişkin listeler, Ramazan Bayramı öncesi erişime açılmıştı. Bayramın sona ermesinin ardından tüm gözler kura tarihi için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, TOKİ Çorum kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, Çorum TOKİ kura çekilişine dair ayrıntılar…

        2

        TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Çorum kura çekilişi, Çorum Ticaret Ve Sanayi Odası Kültür Ve Konferans Salonu'nda yapılacak.

        Ancak kura tarihi ve saati henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        3

        TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Çorum kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        ÇORUM’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Çorum’un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde toplam 2 bin 867 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1200

        Alaca 300

        Bayat 200

        İskilip 300

        Kargı Hacıhamza 63

        Laçin 26

        Mecitözü 28

        Osmancık 300

        Sungurlu 400

        Uğurludağ 50

        5

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Çorum’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        6

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Çorum’un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        7

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Çorum kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        8

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
