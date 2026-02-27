Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Denizli kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ Denizli 6 bin 370 konut kura sonuçları sorgulama

        TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle 2026: 6 bin 370 konut TOKİ Denizli kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Haftalık takvime göre, 27 Şubat Cuma bugün Denizli projeleri için kura çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ile Denizli'nin Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 6 bin 370 konutun hak sahipleri belirlenecek. TOKİ Denizli kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Denizli kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte 27 Şubat 2026 TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 08:40
        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde hak sahipleri il il belirleniyor. Bugün Denizli projeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek Denizli kurası ile Merkez, Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde inşa edilecek toplam 6 bin 370 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Denizli kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Denizli kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonucu isim listesi sorgulama sayfaları…

        TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ Denizli kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, noter huzurunda Pamukkale Ünv. Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

        TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Denizli kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Denizli kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        DENİZLİ’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Denizli’nin Merkez, Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde toplam 6 bin 370 konut inşa edecek.

        Proje kapsamında Denizli'de yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

        Merkez (Pamukkale, Merkezefendi, Honaz) 4700

        Acıpayam 750

        Baklan 30

        Bekilli 200

        Beyağaç 50

        Bozkurt 50

        Buldan 24

        Çal 100

        Çameli 100

        Çivril 100

        Güney 94

        Kale 50

        Sarayköy 22

        Tavas 100

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
