Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 27 Şubat 2026 TRT 1 yayın akışı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. bölüm fragmanında 27 Şubat tarihi işaret edilmişti. Ancak başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü TRT 1'in bugünkü yayın akışında yer almadı. Bu sebeple izleyiciler ''Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Dram türündeki yapımın 20. bölüm tarihi merak konusu oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 27 Şubat 2026 TRT 1 yayın akışı...
‘’Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından gündeme taşındı. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizi, son olarak 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı dizinin 20. bölüm fragmanında 27 Şubat tarihi işaret edildi. Ancak dram türündeki yapımın yeni bölümü 27 Şubat 2026 TRT 1 yayın akışından çıkarıldı. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Taşacak Bu Deniz 20. bölüm tarihi hakkında detaylar…
TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
Taşacak Bu Deniz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
27 Şubat 2026 TRT 1 yayın akışına göre, dizi saatinde önce Maç Özel programı sonra FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Sırbistan - Türkiye maçı yayınlanacak.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. bölümü, 6 Mart Cuma akşamı seyircisi ile buluşacak.
27 ŞUBAT 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:08 İstiklal Marşı
07:10 Kalk Gidelim
08:50 Adını Sen Koy
10:00 Kur'an'ın Mesajı
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:20 Seksenler
14:10 Vefa Sultan
15:30 Kur'an'ın Mesajı
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ramazan Sevinci
19:15 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
21:00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23:00 Vefa Sultan
00:15 Taşacak Bu Deniz
02:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:45 Sahur Bereketİ
06:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
TAŞACAK BU DENİZ 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Esme’nin ortadan kaybolması Adil’i deliye çevirir. Adil endişeden ve panikten delirirken, Esme yirmi yıl sonra Şerif’ten kurtulmanın o eşsiz özgürlük hissini tatmakta, bir yandan da büyük savaşı için güç toplamakta ve plan yapmaktadır.
Adil Esme’nin “Ramazan’da sofrasına oturacak bir Müslüman tanımadığı” için gittiğini öğrenince kahrolur ve yaylaya gidip sevdiğinin kapısına kamp kurar.
Koçari’de herkesi saran Ramazan duygusunu derinden hissetmek isteyen Eleni, Hristiyan da olsa oruç tutmak ister.
Bu süreçteki en büyük destekçisi ve rehberi Oruç olur.
Zarife ise bu ikiliyi evlendirme çabasını kararlılıkla sürdürür ama büyük bir sürprizle karşılaşır.
Şerif’in hapse girmesiyle İso ve Fadime boşanmaya karar verirler. Ama bu kararla birlikte birbirlerinden kopmanın ne kadar zor olduğunu fark etmeye başlarlar.
Eyüphan, tehlikeli bir plan yaparak İso’nun pikabının frenlerini bozar.
Ancak o pikaba İso değil, ilk iftarlarını Esme ile yapmak isteyen Eleni ve Fadime biner.
Frenleri tutmayan pikapla kaza yaparlar. Bu feci kazadan kimin sağ çıkacağı, artık sadece bir mucizeye bağlıdır.