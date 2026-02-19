TOKİ Diyarbakır kurasına katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Diyarbakır konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında en çok konutun inşa edileceği illerden biri olan Diyarbakır'da yapılacak çekilişin tarihi ve saati merak ediliyor. Bu kapsamda ''TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Geri sayım sürerken konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesi erişime açıldı. Böylece Diyarbakır'ın Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 12 bin 165 konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Diyarbakır konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi...
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Diyarbakır’da 1+1 ve 2+1 şeklinde toplam 12 bin 165 konut inşa edilecek. TOKİ Diyarbakır kura sonuçları bu hafta yapılacak çekiliş sonrası erişime açılacak. Geri sayım devam ederken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini yayımladı. Böylece TOKİ Diyarbakır kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Ayrıca ‘’TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları da yanıt buldu. İşte, 2026 TOKİ Diyarbakır konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...
TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 19 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Saat 11:00'de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür Ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu’nda yapılacak.
TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Diyarbakır kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
DİYARBAKIR’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Diyarbakır’ın Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde toplam 12 bin 165 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Bağlar, Kayapınar) 10000
Bismil 300
Çüngüş 47
Çermik 200
Çınar 142
Dicle 100
Eğil 126
Hani 300
Hazro 100
Kulp 200
Lice 150
Silvan 500
TOKİ DİYARBAKIR KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Diyarbakır’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ DİYARBAKIR KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Diyarbakır’ın Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Diyarbakır kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.